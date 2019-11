Vrem calificarea la EURO cu rezervele: "Stranierii" Romaniei nu joaca la echipele de club

Ziare.

Florin Nita, Ciprian Tatarusanu, Romario Benzar, Tudor Baluta, Razvan Marin, Ianis Hagi, Alexandru Mitrita si Claudiu Keseru nu au evoluat deloc in weekendul trecut.Cea mai dificila situatie este cea a portarilor. Desi il are la dispozitie pe Ionut Radu, titular meci de meci in Serie A, Contra a optat pentru Tatarusanu, Nita si Lung junior.Dintre cei trei, numai Lung a evoluat in weekend, insa a incasat doua goluri si echipa lui este ultima in clasamentul din Turcia. Tatarusanu a ramas pe banca la Lyon, iar Nita nu mai prinde nici el poarta la Sparta Praga.La capitolul fundasi stam ceva mai bine, doar Romario Benzar luand loc pe banca de rezerva in ultima etapa.Mijlocul insa e si el in piuneze. Baluta a fost convocat desi nu prinde nici macar lotul la Brighton, Ianis Hagi este in continuare uitat pe banca la Genk, asa cum se intampla si cu Razvan Marin la Ajax.In ceea ce il priveste pe Mitrita, acesta este nevoit sa se antreneze cu Universitatea Craiova dupa incheierea sezonului in Statele Unite.In ceea ce ii priveste pe atacanti, situatia nu e cu mult mai buna. Florin Andone s-a accidentat si a fost scos din lot, Keseru nu a fost nici pe banca la Ludogorets, iar Puscas a jucat 70 de minute fara a reusi sa inscrie in liga a doua engleza.Iata componenta lotului nationalei noastre:: Ciprian Tatarusanu (Olympique Lyon, 65/0) Florin Nita (Sparta Praga 2/0), Silviu Lung (Kayserispor, 3/0): Vasile Mogos (Cremonese, 0/0), Romario Benzar (Lecce, 18/0), Adrian Rus (MOL Fehervar, 3/0), Ionut Nedelcearu (FC UFA, 7/0), Iulian Cristea (FCSB, 1/0), Andrei Burca (CFR Cluj, 0/0) Nicusor Bancu (Universitatea Craiova, 12/0), Alin Tosca (Gazisehir Gaziantep, 17/0)Ciprian Deac (CFR Cluj, 22/4), Ianis Hagi (Genk, 8/0), Razvan Marin (Ajax Amsterdam, 20/1), Tudor Baluta (Brighton, 5/0), Dan Nistor (SC Dinamo 1948, 2/0), Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova, 5/0), Alexandru Mitrita (New York City FC, 9/2), Florinel Coman (FCSB, 1/0), Nicolae Stanciu (Slavia Praga, 35/10), Constantin Budescu (AFC Astra, 12/5): Claudiu Keseru (Ludogorets, 36/13), George Puscas (Reading, 12/6),Meciurile Romaniei cu Suedia si Spania sunt decisive pentru calificarea la Euro 2020, "tricolorii" avand nevoie de patru puncte din aceste doua partide.Jocurile vor fi transmise in direct pe site-ul Ziare.com vineri si, respectiv, luni.M.D.