Afirmatia aroganta a unui fotbalist englez la adresa unui roman: Ce i-a spus inaintea meciului de la EURO U21

Demarai Grey si Alex Pascanu sunt colegi la Leicester, iar jucatorul britanic era convins ca Anglia nu va avea emotii cu Romania."Light work! (Misiune usoara) ", i-a transmis Gray lui Pascanu cu referire la partida de la EURO U21.Pascanu le-a povestit colegilor de la nationala cum vad englezii partida cu Romania, iar acest lucru i-a ambitionat si mai tare pe tricolori Amintim ca Romania a invins Anglia cu 4-2 , intr-un meci din grupa C a EURO U21, prin reusitele lui George Puscas, Ianis Hagi si Florinel Coman (2).In celalalt meci al zilei, Franta a invins Croatia cu 1-0.Dupa doua etape disputate, clasamentul din Grupa C arata astfel: 1. Romania 6 puncte, 2. Franta 6 puncte, 3. Anglia 0 puncte, 4. Croatia 0 puncte.In ultima runda, Romania va intalni Franta, luni de la ora 22:00, in direct pe Ziare.com.Pentru a fi matematic calificata in semifinale, Romania are nevoie de un egal in meciul cu Franta. Tricolorii se pot califica insa chiar si cu o infrangere, in functie de rezultatele din celelalte grupe.C.S.