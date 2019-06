Alex Pascanu anunta care va fi viitorul sau dupa un European de tineret de exceptie: Vreau sa joc neaparat

Ziare.

com

Tanarul jucator roman evolueaza in Premier League la formatia de tineret a lui Leicester, insa este dorit si in Romania la echipele cel mai bine cotate, FCSB si CFR Cluj Noaptea trecuta, la sosirea nationalei Romaniei din Italia, el a facut si un anunt in ce priveste viitorul sau: "Probabil de luni incep sa analizez ofertele, ca mai avem de petrecut. Atunci o sa vedem ce optiuni sunt". El nu exclude o revenire in Romania: "Sunt sanse peste tot. O sa analizam si o sa vedem care sunt cele mai bune optiuni", puncta Pascanu, pe aeroportul Henri Coanda, conform TelekomSport TV.Oricum, in incheiere, fundasul roman si-a manifestat clar dorinta pentru sezonul care va veni, indiferent de echipa cu care va semna: "Vreau sa merg undeva unde sa joc neaparat!".Fundasul roman a evoluat doar pentru formatia Under 23 a celor de la Leicester, el dorind acum sa faca pasul la o formatie de seniori.Recent, lui Pascanu tocmai i s-a prelungit pe inca un sezon contractul cu "vulpile", Leicester fiind campioana Angliei in 2016.Echipa cea mai activa din Romania care si-a manifestat interesul fata de Alexandru a fost FCSB, care este in cautarea unui fundas central.Citeste si:D.A.