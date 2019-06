Antrenament inedit pentru nationala de tineret a Romaniei inainte de Campionatul European

Cei 23 de jucatori convocati de Mirel Radoi la EURO 2019:

Ziare.

com

Dupa ce ieri s-au antrenat la piscina hotelului, in aceasta dimineata, tricolorii U21 s-au pregatit pe terenul de nisip din incinta complexului, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal "Antrenamentul a fost unul intens, de forta exploziva. Jucatorii au fost impartiti in 4 grupe si fiecare dintre acestea a executat, pe rand, cate un exercitii. Sedinta de pregatire s-a incheiat pe gazon, unde tricolorii s-au duelat intre ei, intr-un joc scoala", noteaza sursa citata.A fost ultimul antrenament in formula restransa, pe parcursul zilei de azi se vor prezenta in cantonament fotbalistii convocati la prima reprezentativa: Ionut Radu, Ionut Nedelcearu, Tudor Baluta, Dennis Man, Ianis Hagi si George Puscas. Catalin Cabuz, implicat in jocurile de baraj pentru promovare/mentinere in Liga 1 , va ajunge in Italia pe 13 iunie.Dupa amiaza, lotul Romaniei va merge la plimbare in Cesena.Pe 15 iunie, tricolorii se vor muta in orasul Forli, situat la 30 de km de Cesena, unde se vor caza la Grand Hotel Forli. Aici se va sta pe durata turneului final.Ionut Radu ( Genoa ), Catalin Cabuz (Hermannstadt), Andrei Vlad ( FCSB Cristian Manea ( CFR Cluj ), Ionut Nedelcearu ( FC Ufa), Adrian Rus (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Alexandru Pascanu (Leicester City), Virgil Ghita (FC Viitorul ), Florin Stefan (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Radu Boboc (FC Viitorul)Tudor Baluta (FC Viitorul), Dragos Nedelcu (FCSB), Alexandru Cicaldau (U Craiova 1948 CS), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB), Ianis Hagi (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Darius Olaru ( Gaz Metan Medias), Denis Dragus (FC Viitorul), Vlad Dragomir (Perugia)George Puscas (Palermo), Adrian Petre (Esbjerg fB), Andrei Ivan ( Rapid Viena)18 iunie 2019: Romania - Croatia (San Marino, 19:30*), Anglia - Franta (Cesena, 22:00)21 iunie 2019: Anglia - Romania (Cesena, 19:30), Franta - Croatia (San Marino, 22:00)24 iunie 2019: Franta - Romania (Cesena, 22:00), Croatia - Anglia (San Marino, 22:00)*Ora RomanieiCampionatul European se va disputa in perioada 16-30 iunie 2019, in 5 orase din Italia si in San Marino: Bologna, Reggio nell'Emilia, Cesena, Trieste, Udine, Serravalle.Din cele 3 grupe se vor califica in semifinale castigatoarele si cea mai buna ocupanta a locurilor secunde.