"Antrenorul" Becali ii da lectii lui Radoi: Iata de ce ar fi pierdut Romania in semifinalele Campionatului European

Incercand sa arate ca are calitati de antrenor, Becali spune ca Radoi a gresit in momentul schimbarii lui Cicaldau cu Ciobanu, introducand un jucator neobisnuit cu postul de mijlocas."Unde s-a rupt meciul? Spun ce cred eu. Cred ca noi suntem o clasa peste nemti. Pot sa-mi spun parerea fara sa deranjez pe nimeni. Trebuia sa avem vreo 3,4 in fata la pauza. A fost ziua aia in plus de odihna pentru nemti. Cred ca s-a pierdut calificarea cu Ciobanu mijlocas central la inchidere. Asa cred eu, nu vreau sa supar pe nimeni.E adevarat, Mirel, aplaudam, toti aplaudam. Dar sa spunem ce s-a gresit. Ciobanu n-a jucat in viata lui la inchidere, cum sa-l pui la inchidere? Nu vreau sa se supere Mirel pe mine! Dar trebuie sa spun, ca nimeni nu spune. Am o alta mentalitate, o gandire a mea. Poate am gresit, dar am spus adevarul ca nu-l spune nimeni. Nu poate sa joace Ciobanu la inchidere cand el e extrema dreapta", a declarat Becali la ProX Atacul latifunadiarului are o trimitere directa, pe banca de rezerve a Romaniei fiind Dragos Nedelcu, un mijlocas legitimat la FCSB.Radoi si Becali sunt rude prin alianta, insa cei doi nu sunt in relatii bune de ceva vreme, dupa ce antrenorul a fost fortat sa plece de la echipa din Berceni.Romania a ajuns pana in semifinalele Campionatului European de tineret, cea mai buna performanta din istorie, fiind invinsa in duelul pentru finala de Germania, scor 2-4.Golurile victoriei nemtilor au fost inscrise in prelungirile partidei.