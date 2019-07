Anuntul presedintelui UEFA, dupa remiza dintre Romania si Franta de la EURO U21: Asa ceva nu trebuie sa se mai intample vreodata

Ziare.

com

Incepand cu 2021, EURO U21 va avea un nou format, iar la start se vor afla 16 echipe in loc de 12.Ceferin spune ca, prin aceasta masura, UEFA isi doreste sa anuleze posibilitatea unor meciuri fara intensitate in cazul in care ambele echipe sunt interesate de acelasi rezultat."Ne gandeam de ceva vreme sa avem 16 echipe la turneul final si vom schimba asta de la editia viitoare. Aceasta este cea mai buna solutie pentru ca ce s-a intamplat cu Italia nu trebuie sa se mai intample vreodata", a afirmat Ceferin la Rai Sport Italia.Din 2021, turneul final va avea patru grupe, in loc de trei, cum s-a intamplat pana acum.Editia din 2021 va fi gazduita de Ungaria si Slovenia.C.S.