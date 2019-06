Biscotti si calificare

Ziare.

Inaintea partidei disputata luni seara, Romania si Franta ocupau primele doua locuri din Grupa C, ambele cu cate sase puncte dupa cate doua victorii obtinute in primele partide. Italienii, de cealalta parte, isi terminasera parcursul din faza grupelor cu doua victorii si o infrangere, iar cu sase puncte in dreptul liniei de clasament tot ce isi doreau era ca romanii si francezii sa nu termine la egalitate, o remiza calificand ambele formatii in semifinale.Atat Mirel Radoi, cat si selectionerul Frantei au operat mai multe schimbari in echipele de start, odihnind oamenii importanti si protejandu-i pe cei in pericol de suspendare.A iesit un meci relativ agreabil, in care nimeni n-a atacat cu convingere, iar portile n-au prea fost in pericol real.Dupa meci, italienii si cativa indivizi cu pretentii de analisti de la noi au acuzat un blat intre Romania si Franta uitand comod ca la orice turneu final ultimele partide din faza grupelor sunt cele in care joaca interesul.Iar interesul ambelor formatii era de aceasta data calificarea. Cum ar fi fost ca Franta sa atace in valuri si sa sfarseasca primind 4 goluri pe contraatac? Improbabil? Pai asta i s-a intamplat Angliei in urma cu numai cateva zile! Cum ar fi fost ca Romania sa foloseasca echipa de baza, riscand suspendarea a sase jucatori ce aveau cartonase galbene, si sa fie invinsa cu 3-0 sau 4-0? S-ar fi bucurat altcineva in afara de italieni de orice alt rezultat in afara remizei?Da, meciul cu Franta a fost unul cuminte, la alibi, dar nici vorba de blat. Isi imagineaza cineva ca s-a dus Radoi la Sylvain Ripoll inaintea partidei si i-a propus un 0-0? Sau ca, pe teren, Nedelcearu i-a transmis lui Ikone sa traga pe langa poarta pentru ca si Puscas o sa faca la fel? Sunt prostii mai mari decat cei care indraznesc sa se gandeasca la ele!A fost o partida in care fiecare si-a urmarit interesul, acesta fiind o remiza fara accidentati si fara cartonase galbene, ambele formatii pregatindu-se deja pentru semifinalele Campionatului European.Si, daca imi permiteti, a fost o noua dovada de maturitate a acestei generatii superbe a fotbalului romanesc. Daca in trecut am mai avut echipe care au aruncat la gunoi sanse uriase tocmai ca sa nu "zica lumea" ca a fost vreun aranjament, jucand frumos si pierzand calificari la indemana, de aceasta data Romania U21 a facut exact ceea ce trebuia sa faca."Tricolorii" merg in semifinale si la Jocurile Olimpice de la Tokio, obiectivul transmis si asumat inca de la plecarea spre Euro. Mai mult, calificarea in semifinale vine fara vreo accidentare si fara vreo suspendare, Romania avand la dispozitie tot lotul pentru a forta o victorie!Ceea ce pentru unii, si aici este de inteles pentru ca si noi, in situatia italienilor, am acuzat aranjamente atunci cand jocul rezultatelor nu ne-a fost favorabil, deci ceea ce pentru unii este biscotti pentru noi este partida ideala pentru un rezultat istoric la acest nivel, un rezultat de care fotbalul nostru avea mare nevoie.Da, nu ne-am calificat in semifinale spulberand Franta, insa singuri ne-am pus in postura de a ne multumi cu un meci linistit dupa ce am spulberat Croatia si Anglia. Asta ar trebui sa spuna totul despre forta si despre integritatea nationalei de tineret a Romaniei.