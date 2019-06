Cati bani primeste FRF din partea UEFA dupa parcursul excelent de la EURO U21

Ziare.

com

In pofida rezultatelor obtinute pana acum, FRF nu va inregistra castiguri foarte mari in urma evolutiei tricolorilor mici.Conform grilei de premiere, UEFA va rasplati FRF cu 300 de mii de euro pentru ca nationala de tineret a ajuns la turneul final.Apoi, in cazul in care ne vom califica in semifinale, UEFA ne va mai oferi inca 50 de mii de euro.Finalistele de la EURO U21 mai primesc inca 50 de mii de euro, adica un total de 400 de mii de euro. Castigatoarea va obtine astfel 500 de mii de euro, iar invinsa din finala va pleca acasa cu 400 de mii de euro.Jucatorii nationalei Romaniei au promisa o prima totala de 200 de mii de euro daca vor obtine calificarea in semifinale.Amintim ca Romania a invins Anglia cu 4-2 , intr-un meci din grupa C a EURO U21, prin reusitele lui George Puscas, Ianis Hagi si Florinel Coman (2).In celalalt meci al zilei, Franta a invins Croatia cu 1-0.Dupa doua etape disputate, clasamentul din Grupa C arata astfel: 1. Romania 6 puncte, 2. Franta 6 puncte, 3. Anglia 0 puncte, 4. Croatia 0 puncte.In ultima runda, Romania va intalni Franta, luni de la ora 22:00, in direct pe Ziare.com.Pentru a fi matematic calificata in semifinale, Romania are nevoie de un egal in meciul cu Franta. Tricolorii se pot califica insa chiar si cu o infrangere, in functie de rezultatele din celelalte grupe.C.S.