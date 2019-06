Ce scrie presa din Italia dupa ce echipa nationala a pierdut locul 1 in faza grupelor la Europene. Cum este vazut meciul Romania - Franta

Ziare.

Italienii s-au clasat pe 2 in grupa, cu 6 puncte, dupa ce Spania a castigat clar jocul cu Polonia, 5-0, departajarea facandu-se la golaveraj intre trei formatii cu 6 puncte.Italia asteapta acum jocul dintre Franta si Romania, pentru a vedea daca poate merge de pe cel mai bun loc 2, Romania avand deja 6 puncte dupa doua meciuri si avand nevoie doar de un egal pentru a merge mai departe.Presa din Peninsula insa nu este deloc una optimista si vede un egal clar intre noi si francezi, egal care ar facilita calificarea ambelor formatii in careul de asi.Victoria uneia dintre formatii, luni seara de la 22, va redeschide insa lupta pentru cel mai bun loc 2, in functie si de rezultatele de duminica din grupa B, acolo unde avem programate partidele Austria - Germania si Danemarca - Serbia."Nu este un miracol, ci doar o nebunie! Doar asa ne-am mai putea califica in semifinale si la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Doar o nebunie a Frantei si a Romaniei ne mai poate salva. Daca vor juca la remiza, si Romania, din postura de castigatoare a grupei, dar si Franta, cel mai bun loc doi, vor merge mai departe.Dar, daca una dintre echipe va invinge, atunci si Italia ar putea reintra in calcule pentru cel mai bun loc doi. Cine vrea sa creada intr-un astfel de scenariu este liber sa o faca, dar noi nu credem! 99% suntem afara", notau jurnalistii italieni, in cadrul portalului calciomercato.com Si cunoscutul cotidian italian Gazzetta dello Sport este foarte pesimist in ce priveste sansele "Squadrei Azzura", notand: "Echipa lui Di Biagio depinde acum de rezultatele din trei partide, cele doua de azi din grupa B si mai ales de Romania - Franta de luni. Victoria cu Belgia ne-a fost insuficienta avand in vedere scorul mare obtinut de spanioli cu Polonia, 5-0. Culmea, Spania, o echipa pe care noi am invins-o clar la debutul Europenelor, 3-1. Trebuie totusi amintit ca indiferent ce se va intampla deseara in deznodamantul grupei B, Frantei si Romania le trebuie doar un egal pentru a merge la brat in semifinale...", scriau cei de la Gazzetta Romania - Franta are loc luni de la ora 22 si va fi LIVE pe Ziare.com.Cu o remiza, Romania va castiga aceasta grupa si va merge in semifinale, bifand si o calificare miraculoasa la JO 2020, dupa 56 de ani de asteptare.Citeste si:D.A.