Ce scrie presa internationala despre nationala Romaniei, inaintea Campionatului European U-21

"Calificarea in semifinale va fi extrem de dificila, tinand cont de forta adversarelor, dar echipa lui Mirel Radoi si-a aratat valoarea depasind Portugalia pentru a incheia pe primul loc in Grupa 8, frumoasa victorie cu 2-1 la Pacos de Ferreira dovedindu-se decisiva.Romania nu este echipa care inscrie cel mai mult, dar George Puscas, atacantul central al lui Palermo, a marcat de sapte ori in campania de calificare si Ianis Hagi - fiul legendarului Gheorghe - ramane un jucator cu un potential urias, chiar daca trecerea lui pe la Fiorentina nu a fost pe masura asteptarilor.In plus, cel mai probabil echipa va fi greu de depasit, ea primind doar patru goluri in preliminarii, iar Ionut Radu, de la Genoa , ar putea fi unul dintre cei mai buni portari ai turneului", scrie goal.com.Ianis Hagi este jucatorul de urmarit din echipa Romaniei la acest turneu, in opinia site-ului UEFA , care aminteste ca tanarul fotbalist este un jucator creativ, care loveste mingea cu ambele picioare si este un specialist al fazelor fixe.Romania va debuta in Grupa C a turneului final pe 18 iunie, impotriva Croatiei (Serravale/San Marino, 19:30, ora Romaniei), pe 21 iunie va infrunta Anglia (Cesena, 19:30), iar pe 24 iunie va avea loc ultimul lor meci din grupa, contra Frantei (Cesena, 22:00).Campionatul European de tineret se va disputa in perioada 16-30 iunie 2019 in 5 orase din Italia si San Marino: Bologna, Reggio nell'Emilia, Cesena, Trieste, Udine, Serravalle. Din cele 3 grupe ale CE se vor califica in semifinale castigatoarele si cea mai buna ocupanta a locurilor secunde.