Ce spune Ianis Hagi la capatul unui turneu final fabulos al Europenelor de tineret

O tara care ne-a invins cu 4-2, desi in minutul 88 scorul era inca egal, 2-2, si care va juca exact aceeasi finala de acum 2 ani cu Spania duminica, pentru a se incorona din nou campioana europeana.La sosirea in Romania, pe aeroportul Henri Coanda, in fata a sute de suporteri patimasi, Ianis Hagi a oferit si el o declaratie presei aflata la fata locului:"Ne asteptam sa vina lume, dar nu atata lume. Suntem fericiti ca ii facem mandri pentru ca pentru ei jucam. Ma uitam la imginile cu tatal meu cand iesea lumea in strada, sunt vise care sunt indeplinite si speram sa o tinem pe aceeasi linie si sa reprezentam tara cat mai bine.Sincer sa fiu, asteptam mai multe de la noi, asteptam sa jucam finala pentru ca pentru asta am mers la Euro dar suntem fericiti ca am scos o tara intreaga pe strada, au venit sa ne astepte la 2 noaptea, e ceva incredibil", a fost reactia frumoasa a baiatului lui Gica Hagi pentru cei de la TelekomSport TV.Despre Ianis Hagi a aparut chiar vineri o informatie bomba in presa romana despre posibilitatea ca el sa mearga chiar din aceasta vara la FC La 20 de ani, Hagi a fost unul dintre cei mai importanti jucatori ai Romaniei de la EURO, el putand lejer sa mai duca o campanie de calificare alaturi de echipa de tineret, pentru EURO 2021, organizat de Ungaria si Slovenia.Citeste si:Spania - Germania, finala Europenelor din Italia, va fi LIVE pe Ziare.com duminica de la ora 21.45.D.A.