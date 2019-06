Ce spune selectionerul Germaniei inaintea meciului cu Romania din semifinalele EURO U21

Ziare.

Kuntz a dorit sa felicite echipa Romaniei si a mentionat ca nu-si face niciun plan special pentru anihilarea lui Ianis Hagi "Felicit Romania pentru prezenta in aceasta semifinala, este rezultatul talentului, cumulat cu munca si experienta jucatorilor ce activeaza in Italia, Danemarca sau Austria. Ianis e un jucator extrem de bun, dar nu avem un plan special pentru el, ci pentru toata echipa. Jucatorii mei au o disciplina aparte, care ma bucura foarte mult", a spus Kuntz, citat de site-ul oficial al FRF. De asemenea, si fotbalistul Max Eggestein a vorbit despre partida programata la Bologna. "Caldura va fi o problema pentru ambele echipe, nu cred ca e principala noastra provocare! Nu imi amintesc de 8-0 pentru Germania la nivel U21 cu Romania!", a spus acesta.Partida dintre Romania si Germania va avea loc joi, de la ora 19:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.C.S.