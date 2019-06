Conditii infernale la Bologna: Nationala Romaniei va juca in semifinalele Euro la 40 de grade Celsius!

Ziare.

com

Autoritatile locale din mai multe orase italiene au emis coduri rosii si portocalii de canicula pentru ziua de miercuri, iar situatia se va repeta si joi.In Bologna, oras ce gazduieste semifinala dintre Romania si Germania, joi va fi o zi de foc.Potrivit site-ul Serviciului Meteorologic al Aviatiei Militare din Italia , temperatura maxima din Bologna va fi joi de 40 de grade Celsius!Pentru ca lucrurile sa fie si mai rele, aceasta temperatura va fi atinsa la ora locala 17:00, cu o ora inaintea fluierului de start.In continuare, site-ul meteoalarm.eu are o avertizare cod portocaliu de canicula pentru joi in regiunea Emilia-Romagna, unde se afla situat si orasul Bologna.Intalnirea dintre Romania si Germania trebuia sa se dispute initial la Reggio Emilia de la ora locala 21:00, 22:00 in tara noastra.Totusi, organizatorii au schimbat fara a explica locatia si ora de start, jocul fiind mutat la Bologna, incepand cu ora locala 18:00, 19:00 in Romania.Selectionerul Mirel Radoi a avertizat in mai multe randuri ca fotbalistii au mari probleme atunci cand trebuie sa joace pe canicula si ca le poate fi afectat randamentul din teren.