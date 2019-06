Cota Romaniei a scazut considerabil: Ce sanse are echipa noastra sa castige EURO U21

Ziare.

Cota Romaniei pentru castigarea turneului a scazut considerabil la agentia Betano, fiind acum 8 - la fel ca si cea a Spaniei.In opinia specialistilor, Romania are in momentul de fata a patra sansa la castigarea EURO U21, dupa Germania (cota 3.50), Franta (cota 3.50) si Italia (cota 6.50).Inainte de startul competitiei, Romania avea cota cea mai mare la castigarea EURO U21, 67.Amintim ca Romania a invins Anglia cu 4-2 , intr-un meci din grupa C a EURO U21, prin reusitele lui George Puscas, Ianis Hagi si Florinel Coman (2).In celalalt meci al zilei, Franta a invins Croatia cu 1-0.Dupa doua etape disputate, clasamentul din Grupa C arata astfel: 1. Romania 6 puncte, 2. Franta 6 puncte, 3. Anglia 0 puncte, 4. Croatia 0 puncte.In ultima runda, Romania va intalni Franta, luni de la ora 22:00, in direct pe Ziare.com.Pentru a fi matematic calificata in semifinale, Romania are nevoie de un egal in meciul cu Franta. Tricolorii se pot califica insa chiar si cu o infrangere, in functie de rezultatele din celelalte grupe.C.S.