Cum privesc nemtii meciul cu Romania din semifinalele EURO U21: "Se cred dinainte castigatori"

Ziare.

com

Fostul mare mijlocas spune ca nemtii considera ca vor avea o misiune usoara, fiind de parere ca vor invinge fara emotii.Totusi, Raducanu a explicat si ce trebuie sa faca nationala Romaniei pentru a avea o sansa contra Germaniei."Eu zic cam 70% sanse pentru ei si 30% ai nostri! Cu astia trebuie sa joci perfect, fara sa faci nicio greseala. Trebuie sa nu-i lasi sa joace. Ca sa avem vreo sansa, trebuie ca ei sa nu-si intre-n jocul lor de viteza si combinatii. Numai asa pot sa se enerveze. Ei se cred dinainte castigatori, iar daca nu le ies niste chestii, incep sa se enerveze.Asta ar fi extraordinar de bine sa le dam gol repede! Dar s-ajungem noi la poarta! Au jucatori puternici, care pot face diferenta, buni si individual, dar marea lor forta e echipa, formeaza o echipa tare", a spus Raducanu pentru Pro Sport Totodata, Raducanu a afirmat ca fotbalistii romani nu sunt atat de valorosi pe cat se spune."Portarul poate sa joace unde vrea el. In rest, nu cred ca ar face fata! Poate prin Belgia, Olanda, Austria, Elvetia. Coman e ok, a dat doua goluri , dar sa joci in Bundesliga e altceva. E prea mult pentru el deocamdata.Coman 20-30 de milioane? Aaaaa... De lei sau de lire turcesti? Toata echipa de la Steaua si tot campionatul romanesc nu fac 30 de milioane! Cand aud de zeci de milioane, ma deranjeaza. Dar ce e Sancho asta de la Borussia Dortmund? Pe asta cer vreo 100-120 de milioane si abia a implinit 19 ani! Sunt o gramada de echipe care vor sa-l ia, Real, Barcelona ...", a adaugat Raducanu.Partida dintre Romania si Germania va incepe la ora 19:00 si va fi transmisa in direct de Ziare.com.C.S.