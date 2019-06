Curg ofertele pentru jucatorii Romaniei U21 dupa victoria cu Anglia: Iata ce echipe de top ii doresc

Ziare.

Jurnalistii italieni de la Calciomercato au prezentat astfel lista completa a cluburilor din strainatate care ii doresc pe jucatorii nationalei.Cel mai curtat este mijlocasul Alexandru Cicaldau, dorit de Standard Liege Lille , Lyon si Sevilla.Dupa meciul cu Anglia, pe lista echipelor ce il doresc pe George Puscas a intrat si gruparea Perugia din Serie B, la care este legitimat si Vlad Dragomir.In plus, pentru Ianis Hagi interesul lui Ajax Amsterdam a devenit tot mai accentuat in urma evolutiilor bune de la EURO U21.Tudor Baluta, cumparat in iarna de Brighton, este dorit de Udinese si Watford, in timp ce Cristian Manea are oferte de la Chievo si Bologna.Amintim ca Romania a invins Anglia cu 4-2 , intr-un meci din grupa C a EURO U21, prin reusitele lui George Puscas, Ianis Hagi si Florinel Coman (2).In celalalt meci al zilei, Franta a invins Croatia cu 1-0.Dupa doua etape disputate, clasamentul din Grupa C arata astfel: 1. Romania 6 puncte, 2. Franta 6 puncte, 3. Anglia 0 puncte, 4. Croatia 0 puncte.In ultima runda, Romania va intalni Franta, luni de la ora 22:00, in direct pe Ziare.com.Pentru a fi matematic calificata in semifinale, Romania are nevoie de un egal in meciul cu Franta. Tricolorii se pot califica insa chiar si cu o infrangere, in functie de rezultatele din celelalte grupe.C.S.