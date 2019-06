Decizia ciudata luata de selectionerul Germaniei inaintea semifinalei cu Romania de la EURO U21

Ziare.

Inaintea duelului cu tara noastra, selectionerul nemtilor a hotarat sa "taie" aerul conditionat din toate camerele in care sunt cazati jucatorii.Kuntz a luat aceasta decizie pentru a-i obisnui pe jucatori cu temperaturile ridicate, in conditiile in care la ora meciului de la Bologna vor fi 40 de grade Celsius."Dupa ce ne-am consultat cu staff-ul medical am stabilit ca instalatia de climatizare nu trebuie sa coboare sub o anumita temperatura. Le-am sistat aerul conditionat. Este mai bine asa, nu vrem ca jucatorii sa raceasca. Ne vom adapta mai usor la canicula de la ora partidei", a explicat Kuntz intr-o conferinta de presa.Decizia i-a luat complet prin surprindere pe fotbalisti, care se plang ca se sufoca in camere."Este mai cald decat afara", s-a plans mijlocasul Eduard Lowen.Partida dintre Romania si Germania va avea loc joi, de la ora 19:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.C.S.