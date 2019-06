Decizia luata de Mirel Radoi in privinta lui Florinel Coman, dupa meciul magnific de la EURO U21

Ziare.

Coman a marcat doua goluri si a obtinut un penalti, iar Radoi a anuntat deja ca-l va titulariza in meciul cu Franta, in locul lui Andrei Ivan."E important ca cei care intra de pe banca isi aduc aportul si arata ca merita sa fie titulari. In acest moment, Florinel si-a asigurat statutul de titular in meciul urmator", a spus Radoi la conferinta de presa.Amintim ca Romania a invins Anglia cu 4-2 , intr-un meci din grupa C a EURO U21, prin reusitele lui George Puscas, Ianis Hagi si Florinel Coman (2).In celalalt meci al zilei, Franta a invins Croatia cu 1-0.Dupa doua etape disputate, clasamentul din Grupa C arata astfel: 1. Romania 6 puncte, 2. Franta 6 puncte, 3. Anglia 0 puncte, 4. Croatia 0 puncte.In ultima runda, Romania va intalni Franta, luni de la ora 22:00, in direct pe Ziare.com.Pentru a fi matematic calificata in semifinale, Romania are nevoie de un egal in meciul cu Franta. Tricolorii se pot califica insa chiar si cu o infrangere, in functie de rezultatele din celelalte grupe.C.S.