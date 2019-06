Dorin Goian critica fundasii nationalei de tineret dupa EURO: Nu sunt solutii pentru echipa mare

Ziare.

La 38 de ani, retras de ceva timp din activitate, Goian a criticat prestatia fundasilor Romaniei de la acest EURO:"Avem jucatori valorosi in aparare. Personal, mi-a placut mult Nedelcearu, nu credeam in el! M-a mirat ca a jucat atat de bine, constant, a dat siguranta apararii. Pascanu a avut si el evolutii de laudat, Adrian Rus a intrat bine cu Franta.Dar nu cred ca sunt neaparat solutii pentru echipa mare. Nu cred ca selectionerul Cosmin Contra ar putea aborda un joc important cu ei in aparare, poate doar ca solutie de avarie in cazul in care Chiriches nu-si revine", a punctat jucatorul care se poate lauda cu 60 de selectii la nationala mare.Un singur jucator de la EURO l-a impresionat cu adevarat pe Goian si el este George Puscas de la Palermo, golgheterul nationalei noastre: "A facut un turneu grozav, este un numar 9 care ar juca fara probleme la echipa mare - un numar 9 autentic, un marcator, bataios, care stie sa tina de minge, stie sa traga la poarta, mi-a placut enorm de mult. Poate si Ianis Hagi , alearga extraordinar de mult, are calitate, are executii, cand prinde o zi buna poate juca fara probleme la nationala mare", a fost declaratia lui "Goe" pentru televiziunea DigiSport.Un alt nume mare al Romaniei care i-a criticat pe tinerii de la Under 21 a fost Adi Mutu, care si el a declarat ca nu ar face fata la acest moment la nationala mare: "Inteleg ca suntem entuziasmati de aceste victorii, dar la nationala mare e alt ritm, e alta presiune, alta personalitate".Romania a fost eliminata la EURO in semifinale de Germania, scor 2-4, dar si-a asigurat calificarea la Olimpiada de peste un an, de la Tokyo, dupa 56 de ani de absenta.D.A.