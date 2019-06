E oficial: Cod rosu de canicula la ora meciului Romania - Germania, din semifinalele Campionatului European

A #Bologna oggi e domani allerta #ondatadicalore codice rosso. Attivo numero verde 800562110 per informazioni e per le persone in difficolta. pic.twitter.com/nIcYOeFXJG - Comune di Bologna (@Twiperbole) 27 iunie 2019

Valul de caldura care a lovit Europa in aceasta perioada afecteaza serios Italia, acolo unde temperaturile au crescut extrem de mult.Pentru Bologna, joi dupa-masa sunt prognozate 40 de grade Celsius, abia in jurul orei 20:00 asteptandu-se 38 de grade Celsius. Si noaptea va fi una "de foc", cu peste 30 de grade Celsius in termometre.Italienii au transmis si cateva sfaturi pentru zilele in care este in vigoare codul rosu de canicula, printre acestea fiind acelea de a bea multa apa, de a verifica parintii, prietenii si vecinii si, atentie, de a evita iesirile din casa si activitatile sportive in intervalul 12:00 - 18:00.Duelul dintre Romania si Germania de la Euro este programat sa inceapa chiar la ora 18:00, atunci cand temperatura este asteptata sa ramana la nivelul maxim de 40 de grade.Cele doua federatii au incercat sa ii convinga pe cei de la UEFA sa amane partida sau sa o reprogrameze la o ora mai tarzie, insa forul continental a ramas inflexibil.In aceste conditii, cei 22 de jucatori ce vor intra pe teren vor trebui sa faca temperaturii ridicate, dar si umiditatii sufocante, gazonul fiind udat inaintea fluierului de start.Este de asteptat ca arbitrul de centru a acorde mai multe pauze de hidratare pe parcursul meciului, existand o recomandare FIFA in acest sens.Partida Romania - Germania va fi transmisa in direct pe Ziare.com incepand cu ora 19:00, ora Romaniei.