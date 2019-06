Emotii pentru Mirel Radoi: Ce jucator acuza probleme medicale cu putine zile inainte de Europeanul de tineret

Cei 23 de jucatori convocati de Mirel Radoi la EURO 2019:

Programul grupei C:

In aceasta dimineata, pe terenul de antrenament din vecinatatea hotelului Miramonti, tricolorii au avut programata o prima sedinta de pregatire pe taram italian. Antrenamentul a durat aproximativ 90 de minute, informeaza site-ul oficial al FRF Alex Cicaldau s-a prezentat sub comanda lui Mirel Radoi cu usoare probleme medicale, iar la antrenamentul de azi a avut un program diferit de pregatire.Adi Rus, si el sosit dupa o accidentare, s-a pregatit azi normal, alaturi de colegii lui. Fundasul central a facut recuperarea alaturi de staff-ul medical de la prima reprezentativa.Dupa amiaza, nationala de tineret a avut programata o alta sedinta de pregatire.Aseara, dupa ce au ajuns, tricolorii au efectuat o alergare usoara de aproximativ 30 de minute in jurul lacului din incinta complexului unde sunt cazati.Pe 15 iunie, tricolorii se vor muta in orasul Forli, situat la 30 de km de Cesena, unde se vor caza la Grand Hotel Forli. Aici se va sta pe durata turneului final.Ionut Radu (Genoa), Catalin Cabuz (Hermannstadt), Andrei Vlad (FCSB)Cristian Manea (CFR Cluj), Ionut Nedelcearu (FC Ufa), Adrian Rus (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Alexandru Pascanu (Leicester City), Virgil Ghita (FC Viitorul), Florin Stefan (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Radu Boboc (FC Viitorul)Tudor Baluta (FC Viitorul), Dragos Nedelcu (FCSB), Alexandru Cicaldau (U Craiova 1948 CS), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB), Ianis Hagi (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Darius Olaru (Gaz Metan Medias), Denis Dragus (FC Viitorul), Vlad Dragomir (Perugia)George Puscas (Palermo), Adrian Petre (Esbjerg fB), Andrei Ivan (Rapid Viena)Lista aditionala ii cuprinde pe urmatorii: Mihai Butean (Astra), Deian Sorescu (Dinamo), Denis Ciobotariu (Dinamo), Ricardo Grigore (Dinamo), Andrei Radu (Concordia Chiajna), Razvan Oaida (FC Botosani), Lorand Fulop (FC Botosani), Valentin Costache (CFR Cluj), Valentin Gheorghe (Astra).18 iunie 2019: Romania - Croatia (San Marino, 19:30*), Anglia - Franta (Cesena, 22:00)21 iunie 2019: Anglia - Romania (Cesena, 19:30), Franta - Croatia (San Marino, 22:00)24 iunie 2019: Franta - Romania (Cesena, 22:00), Croatia - Anglia (San Marino, 22:00)*Ora RomanieiCampionatul European se va disputa in perioada 16-30 iunie 2019, in 5 orase din Italia si in San Marino: Bologna, Reggio nell'Emilia, Cesena, Trieste, Udine, Serravalle.Din cele 3 grupe se vor califica in semifinale castigatoarele si cea mai buna ocupanta a locurilor secunde.