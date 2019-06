Explicatia lui Mircea Lucescu pentru eliminarea Romaniei de la EURO U21

Ziare.

Reputatul antrenor spune ca lipsa de experienta a jucatorilor s-a vazut din plin in repriza a doua a meciului."Dintr-un penalti si doua lovituri libere am pierdut. Varful lor care a intrat i-a pus in mare dificultate pe cei doi fundasi centrali. Nu pot decat sa-i felicit pe baieti pentru ce au facut.Trebuie sa vedem cum ii crestem, cum ii educam, ce exemplu dam cu ei. Eu nu cred in generatii, cred in munca, in organizare, in educatie. Cred in a da incredere foarte mare jucatorilor tineri. Sunt inca foarte tineri, s-a vazut!", a afirmat Mircea Lucescu la plecarea de la stadion.Echipa nationala a Romaniei a fost invinsa dramatic de Germania in semifinalele Campionatului European de tineret, scor 2-4 Tricolorii au fost condusi cu 1-0, au revenit si au facut 2-1, dar au primit golurile eliminarii de la turneul final in minutul 90.Sustinuta de peste 10 mii de romani din tribune si de milioane din fata televizoarelor, echipa nationala a inceput fara inhibitii desi avea in fata campioana en-titre si un izvor nesecat de talente. Prima repriza ne-a apartinut in totalitate, dar nemtii au reusit sa intoarca rezultatul in repriza a doua.Germania a eliminat astfel Romania in semifinalele turneului final, dar tricolorii parasesc cu fruntea sus turneul final, dupa o serie de evolutii extraordinare, in care s-au luptat de la egal la egal cu adversari mai bine cotati.In cealalta semifinala se intalnesc Spania si Franta. Finala va avea loc duminica, de la ora 21:45, pe Dacia Arena din Udine.