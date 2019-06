Federatia ameninta cu plangere la UEFA dupa ce a fost schimbata ora de start a semifinalei Romania - Germania: "Este crima!"

Ziare.

Daca pana la calificarea "tricolorilor" se stia ca Germania va juca in semifinale joi de la ora 22:00, luni seara organizatorii au anuntat o modificare, nemtii urmand a infrunta Romania de la ora 19:00.Desi la prima vedere nu pare ceva foarte important, cele trei ore inseamna foarte mult din punct de vedere al temperaturii, ceea ce ii deranjeaza pe "federalii" romani."Este crima daca se intampla acest lucru! Nu cred ca vom juca de la ora 19:00. Nu se poate! M-am uitat pe prognoza, nu stiu daca se poate juca fotbal pe vremea asta. Nu stiu acum care sunt regulile. Dar stiu ca la orice loc de munca activitatea se suspenda dupa 36 de grade.Nu stiu daca se poate juca la 19:00. Nu mi se pare corect ca o echipa sa joace de la 19:00 si altele de la 22:00. Nu stiu ce va fi. Vom face un apel la UEFA! Este un val de caldura extraordinar in zona asta a Italiei!", a spus Mihai Stoichita , directorul tehnic al FRF , la Digi Sport Joi se anunta o zi infernala in Bologna, orasul ce va gazdui semifinala Romania - Germania, cu temperaturi ce ajung la 39 de grade Celsius.La ora 19:00 se estimeaza peste 36 de grade Celsius in aer, la nivelul solului temperatura fiind mult mai mare.