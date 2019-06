Francezii isi critica jucatorii dupa meciul cu Romania: "Incapabili sa puna probleme"

Ziare.

com

Potrivit celor de la L'Equipe , Franta nu a reusit sa ne puna probleme in duelul de luni seara, insa si-a indeplinit obiectivul pentru acest turneu final."Incapabili sa puna probleme Romaniei, "albastrii" si-au asigurat esentialul: calificarea in semifinalele Campionatului European, sinonima cu participarea la Jocurile Olimpice de la Tokio, din 2020", noteaza sursa citata.Romania s-a calificat in semifinalele EURO U21 dupa ce a terminat la egalitate, scor 0-0, cu Franta si a castigat Grupa C. Totodata, baietii antrenati de Mirel Radoi si-au asigurat si calificarea la Jocurile Olimpice din 2020.In semifinale, Romania va intalni Germania joi, de la ora 19:00, iar Franta se va duela cu Spania.Meciul Romania - Germania va fi transmis in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.