Francezii nu vor o remiza in partida cu Romania: Ar fi o mare greseala sa gandim asa. Ce jucator roman a fost laudat de selectioner

Cele doua formatii sunt foarte aproape de calificarea in semifinale, moment care ar insemna pentru amandoua si calificarea la JO 2020, Olimpiada disputata la Tokyo.Capitanul echipei nationale a Frantei, Lucas Tousart, a declarat ca echipa sa nu va juca la egal partida cu Romania, chiar daca acest rezultat convine ambelor echipe:"Nu am jucat cum ne-am dorit in primele doua meciuri. Am suferit mult in partida cu Croatia, trebuie sa ne recuperam si sa fim in cea mai buna forma. Nu ne multumim cu egal in fata Romaniei, noi trebuie sa castigam grupa! Nimic nu e sigur in fotbal, iar daca jucam la egal si primim gol in ultimele minute, riscam sa fim eliminati. Ar fi o greseala sa jucam la egal", a declarat duminica jucatorul celor de la Lyon, la conferinta de presa oficiala tinuta in Italia, cu o zi inainte de partida derbi cu Romania.Si selectionerul echipei Frantei a prefatat aceasta partida decisiva pentru calificarea in semifinale, avand doar cuvinte de lauda pentru romani, in special pentru Ianis Hagi, dar si pentru suporterii inimosi ai Romaniei:"Pentru mine, Romania nu este o surpriza, e o confirmare! Am vazut multe din meciurile lor, au avut cea mai buna aparare, acum au demonstrat ca sunt si foarte ofensivi. Cea mai mare amenintare cred ca e Ianis Hagi, jucator cu multa calitate care loveste mingea bine cu ambele picioare. Vor fi multi romani in tribune, cand ma uitam la meciurile lor de aici vedeam mult galben si nu era de la soare. Vor fi o prezenta benefica, ne dorim sa jucam cu un stadion plin", a declarat Sylvain Ripoll.Jocul dintre cele doua formatii are loc luni la Cesena, incepand cu ora 22, meciul urmand sa fie LIVE pe Ziare.com.Ambele grupari au 6 puncte si se pot califica la brat in semifinale, daca vor face o remiza in partida directa.