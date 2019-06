Francezii sunt fair-play: Penalti pentru Romania!

Ziare.

Faza imputata s-a petrecut in minutul 15, atunci cand Claudiu Cicaldau a fost busculat in careul advers de Kevin Amian, fara insa ca arbitrul sa ia vreo masura sau sa solicite proba video."Putin dupa primul sfert de ora de joc, Romania a crescut nivelul de joc si a pus presiune pe defensiva 'albastrilor'. Cu o pasa extrem de precisa Hagi l-a gasit pe Cicaldau in careu. Numai Kevin Amian l-a urmarit pe roman si l-a doborat cu bratul drept. Arbitrul nu a vazut faultul si nici nu a solicitat interventia arbitrajului video. Din fericire pentru 'albastri', pentru ca penaltiul a parut evident", noteaza cei de la L'Equipe Jucatorii nostri au solicitat acordarea unei lovituri de la 11 metri dupa aceasta faza sau macar consultarea inregistrarii video, insa arbitrul de centru, bulgarul Georgi Kabakov, a lasat jocul sa continue.Romania s-a calificat in semifinalele EURO U21 dupa ce a terminat la egalitate, scor 0-0, cu Franta si a castigat Grupa C. Totodata, baietii antrenati de Mirel Radoi si-au asigurat si calificarea la Jocurile Olimpice din 2020.In semifinale, Romania va intalni Germania, joi, de la ora 19:00, iar Franta se va duela cu Spania trei ore mai tarziu.Meciul Romania - Germania va fi transmis in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.