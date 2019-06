George Puscas, dupa eliminarea Romaniei: Plang de fericire! Vom arata lumii intregi ca Romania are fotbal!

Ziare.

"Am dat tot ce am avut mai bun. Vreau sa multumesc tuturor, colegilor, antrenorilor. Am crezut ca putem elimina tot ce ne-a stat in cale. Germania a fost mai buna in ultimele minute. Trebuie sa fim mandri ca suntem romani, ca am jucat acasa, ca milioane de romani se uita la noi, ca am facut mandra Diaspora.Ca si atacant, trebuie sa-mi fac treaba, sa inscriu, sa-mi ajut echipa. Cred ca toata lumea si-a facut treaba, n-am nimic de reprosat. Imi vine sa plang de fericire. N-am de ce sa fiu trist. Raman cu amintirea acestor suporteri minunati. Avem fotbal si vom demonstra lumii ca Romania are calitate", a spus Puscas la TVR 1.Echipa nationala a Romaniei a fost invinsa dramatic de Germania in semifinalele Campionatului European de tineret, scor 2-4. Tricolorii au fost condusi cu 1-0, au revenit si au facut 2-1, dar au primit golurile eliminarii de la turneul final in minutul 90.Sustinuta de peste 10 mii de romani din tribune si de milioane din fata televizoarelor, echipa nationala a inceput fara inhibitii desi avea in fata campioana en-titre si un izvor nesecat de talente. Prima repriza ne-a apartinut in totalitate, dar nemtii au reusit sa intoarca rezultatul in repriza a doua.Germania a eliminat astfel Romania in semifinalele turneului final, dar tricolorii parasesc cu fruntea sus turneul final, dupa o serie de evolutii extraordinare, in care s-au luptat de la egal la egal cu adversari mai bine cotati.In cealalta semifinala se intalnesc Spania si Franta. Finala va avea loc duminica, de la ora 21:45, pe Dacia Arena din Udine.Cele mai bune promotii si bonusuri la pariuri online C.S.