Gica Hagi dezvaluie prima oferta primita dupa calificarea Romaniei in semifinalele EURO U21: "Mi-a cazut telefonul din mana cand am vazut suma"

Regele a afirmat ca, imediat dupa finalul meciului, a primit o oferta de 300 de mii de euro pentru fundasul Radu Boboc.Hagi s-a aratat de-a dreptul iritat de aceasta propunere, pe care a refuzat-o ferm. Oferta era din Liga 1 , dar Hagi nu a dezvaluit numele clubului."Am primit un mesaj de la un prieten, ca daca il mai dau pe Boboc cu 300 de mii de euro. Mi-a cazut telefonul din mana cand am vazut 300 de mii de euro pe Boboc. Domnilor, vorbim despre semifinale! Cum sa dai 300 de mii de euro? Nu mi-a venit sa cred", a spus Hagi la Digi Sport.Radu Boboc are 20 de ani, a fost crescut la scoala lui Gica Popescu si poate juca atat fundas dreapta cat si stanga.Amintim ca Romania s-a calificat in semifinalele EURO U21 dupa ce a terminat la egalitate, scor 0-0, cu Franta si a castigat Grupa C. Totodata, baietii antrenati de Mirel Radoi si-au asigurat si calificarea la Jocurile Olimpice din 2020.Remiza era rezultatul care ajuta ambele echipe sa se califice in semifinale, iar partida de la Cesena a fost una destul de linistita, fara evenimente majore.Dupa acest rezultat, Romania a castigat Grupa C si va merge in semifinale alaturi de Franta.In celalalt meci al serii din Grupa Romaniei, Anglia si Croatia au terminat la egalitate, scor 3-3.In semifinale, Romania va intalni Germania joi, de la ora 19:00, iar Franta se va duela cu Spania.C.S.