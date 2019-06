Gica Hagi il pune la punct pe Razvan Lucescu dupa calificarea in semifinalele EURO U21: Sa nu mai vorbeasca. La scoala cu el!

Ziare.

com

Enervat de faptul ca Razvan Lucescu a spus ca din aceasta generatie doar 5-6 jucatori vor avea o cariera frumoasa, Gica Hagi s-a dezlantuit."L-am vazut pe Razvan spunand ca aceasta nu e o generatie, ca vor ramane 5-6 jucatori! Sa nu mai vorbeasca el! El n-a crescut nicio generatie, taica-su a facut-o! Am ramas masca! Acesti copii au facut o performanta incredibila si vorbim asa superficial fata de un grup!Generatiile se formeaza din 10 in 10 ani. Sa se duca sa invete, sa mearga la scoala de antrenori . Sa ia lectii de la taica-su, sa-l invete cum se construieste o generatie", a spus Gica Hagi la Digi Sport.Totodata, Hagi i-a felicitat pe jucatorii nationalei de tineret "Sunt foarte, foarte valorosi! Bravo lor, jos palaria! Au facut mai mult decat noi! Este o performanta unica, foarte mare! E un lucru fantastic!", a adaugat Hagi.Amintim ca Romania s-a calificat in semifinalele EURO U21 dupa ce a terminat la egalitate, scor 0-0, cu Franta si a castigat Grupa C. Totodata, baietii antrenati de Mirel Radoi si-au asigurat si calificarea la Jocurile Olimpice din 2020.Remiza era rezultatul care ajuta ambele echipe sa se califice in semifinale, iar partida de la Cesena a fost una destul de linistita, fara evenimente majore.Dupa acest rezultat, Romania a castigat Grupa C si va merge in semifinale alaturi de Franta.In celalalt meci al serii din Grupa Romaniei, Anglia si Croatia au terminat la egalitate, scor 3-3.In semifinale, Romania va intalni Germania joi, de la ora 19:00, iar Franta se va duela cu Spania.C.S.