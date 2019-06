Gigi Becali il critica pe Radoi dupa victoria cu Anglia: Mirele, fii drept!

Ziare.

Finantatorul FCSB a reprosat faptul ca Florinel Coman a fost tinut rezerva in primele doua meciuri de la turneul final."Dumnezeu i-a aratat putin. Nu te mai juca cu baiatul asta care te-a calificat! Asta ne-a calificat pe noi, Coman. Nu acum, ci in grupe. Dumnezeu i-a aratat dreptatea. Mirele, fii drept! Chiar daca tu ai cu nasul ceva, fii drept! Si i-a demonstrat Dumnezeu, iar acum cred ca va fi drept.Stiu si eu ce are cu el, de ce nu il baga pe Coman? De ce nu joci cu Coman, care e cel mai bun jucator al nostru? Bine ca a iesit pana la urma", a afirmat Becali la Digi Sport.Amintim ca Romania a invins Anglia cu 4-2 , intr-un meci din grupa C a EURO U21, prin reusitele lui George Puscas, Ianis Hagi si Florinel Coman (2).In celalalt meci al zilei, Franta a invins Croatia cu 1-0.Dupa doua etape disputate, clasamentul din Grupa C arata astfel: 1. Romania 6 puncte, 2. Franta 6 puncte, 3. Anglia 0 puncte, 4. Croatia 0 puncte.In ultima runda, Romania va intalni Franta, luni de la ora 22:00, in direct pe Ziare.com.Pentru a fi matematic calificata in semifinale, Romania are nevoie de un egal in meciul cu Franta. Tricolorii se pot califica insa chiar si cu o infrangere, in functie de rezultatele din celelalte grupe.C.S.