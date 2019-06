Ianis Hagi, dupa victoria nebuna cu Anglia de la Euro: "Mai avem destule meciuri aici!"

Ziare.

Imediat dupa victoria de poveste cu Anglia, din etapa a doua a grupelor, Hagi junior a analizat pe scurt duelul de la Cesena."Gandul nostru a fost sa castigam. Stiam ca intram cu un avantaj pe teren, un egal ii scotea din calcule, dar ne facea viata grea cu Franta. Cand vezi pe teren ca poti sa castigi un meci mergi pana la capat si incerci sa marchezi. Au trecut doar doua meciuri , mai avem destule aici", a spus Ianis la TVR.Hagi cel mic l-a laudat apoi pe eroul Romaniei din partida de vineri seara, Florinel Coman, pe care il stie din perioada junioratului."Il stiu pe Coman de la 11 ani, stiu ce talent are. Tot ce i se intampla mi se par lucruri normale, merita. E un copil care munceste si isi vede de treaba lui. E un jucator ce poate face diferenta oricand."Nationala de tineret a Romaniei a obtinut o victorie fabuloasa la Campionatul European, reusind sa treaca de reprezentativa Angliei.4-2 a fost scorul intalnirii disputata la Cesena, golurile victoriei venind pe finalul meciului.In urma acestei victorii, Romania ajunge la 6 puncte dupa doua partide si este aproape calificata in semifinalele turneului final.Luni seara, Romania infrunta Franta in ultima partida din Grupa C.M.D.