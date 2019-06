Ianis Hagi, propus de Gica Popescu pentru un transfer la Barcelona - presa

Ziare.

com

Noul presedinte al celor de la Viitorul Gica Popescu , este omul care l-a propus pe Ianis la campioana Spaniei, el aflandu-se in relatii excelente cu formatia catalana.Potrivit ProTV, "Baciul" a luat legatura cu oameni din conducerea Barcei si le-a transmis ca ar trebui sa il urmareasca pe Hagi junior, iar acesta i-a impresionat cu evolutiile bune de la Campionatul European."Vazandu-l pe Ianis si stiind ce potential are sunt foarte linistit si cumpatat", a declarat Gica Popescu pentru sursa citata.Informatia a ajuns si in presa catalana, care sustine ca Barca este, intr-adevar, interesata de Hagi si ca ar putea face o oferta in perioada urmatoare.Daca va exista aceasta propunere si daca Viitorul o va accepta, Ianis va ajunge la Barcelona numai pentru a semna contractul, el urmand a fi imprumutat catre o alta formatie in primul sezon.Este o masura de precautie pe care si-o iau spaniolii, ei dorind sa vada daca romanul se poate impune in Primera Division inainte de a-l aduce in lot langa Messi si celelalte vedete.8 milioane de euro este suma pe care Barcelona ar fi dispusa sa o ofere pentru transferul lui Ianis Hagi.M.D.