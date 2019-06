"Iata cand revine in tara nationala de tineret a Romaniei"

Ziare.

com

Potrivit celor de la gsp.ro , "tricolorii" mici vor pleca din Italia vineri seara, la ora locala 22:30, si sunt asteptati sa aterizeze pe Aeroportul Otopeni in jurul orei 01:30.Pe site-urile de socializare microbistii fac deja planuri pentru a-i primi pe jucatori asa cum merita.Romania a obtinut cel mai bun rezultat din istorie la Campionatul European de tineret, calificandu-se pana in semifinale, acolo unde a fost invinsa de reprezentativa Germaniei.Calificarea in semifinale le-a adus elevilor lui Radoi biletele pentru Jocurile Olimpice de la Tokio, acolo unde vor juca in vara anului viitor.