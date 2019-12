Iata cand va fi anuntat noul selectioner al nationalei de tineret a Romaniei si cine e mare favorit

Ziare.

"Ieri a avut loc o sedinta a Comisiei Tehnice in care s-a discutat profilul pe care trebuie sa-l aiba viitorul selectioner al nationalei de tineret. Au fost mai multe nume vehiculate, iar azi, in Comitetul Executiv directorul tehnic Mihai Stoichita a prezentat aceste concluzii, urmand ca o decizie privind selectionerul sa o luam in 14 ianuarie cand va avea loc o noua sedinta de Comitet Executiv", a spus Burleanul al finalul sedintei Comitetului Executiv al FRF de marti.Intrebat daca Adrian Mutu, in prezent antrenor al echipei secunde a clubului de fotbal Al Wahda FC din Emiratele Arabe Unite, se afla printre cei nominalizati pentru functia de selectioner la tineret, presedintele a raspuns: "Au fost mai multe nume care s-au mentionat, fiecare dintre membrii Comisiei Tehnice au avut posibilitatea de a mentiona cate trei nume. In momentul de fata este o lista chiar lunga, iar Adrian Mutu se afla printre cei nominalizati si unul dintre cei care au strans un numar de optiuni destul de semnificativ. Nu putem spune ca el este in pole position pentru ca avem nevoie de o decizie a Comitetului Tehnica in ianuarie si apoi de una in Comitetul Executiv. Un alt nume care se regaseste pe aceasta lista este Costel Enache, care de altfel a si semnat cu Petrolul Ploiesti. Lista insa este una lunga"."Eu am avut o relatie foarte buna cu Adrian Mutu in mandatul sau de director sportiv al FRF, insa nu pot sa ma antepropunt pentru ca ar insemna sa influentez Comisia Tehnica. Asa ca asteptam sedinta din 14 ianuarie a Comitetului Executiv. Si noi ne-am fi dorit ca azi in Comitetul Executiv sa avem un nume din partea Comisiei Tehnice. Dar la nivelul Comisiei Tehnice s-a preferat sa se discute la aceasta sedinta despre profilul noului selectioner de tineret si nu de un nume", a adaugat Razvan Burleanu.Postul de antrenor al reprezentativei Under 21 a Romaniei a ramas vacant dupa ce Comitetul Executiv al Federatiei Romane de fotbal a aprobat, la 26 noiembrie, cu unanimitate de voturi numirea lui Mirel Radoi in functia de selectioner al echipei nationale de seniori a Romaniei.