Iata cine va arbitra semifinala Romania - Germania de la Campionatul European de tineret

"Centralul" Grinfeld ne este deja cunoscut, el fiind al patrulea arbitru la duelul Romania - Anglia, scor final 4-2 in fata grupelor de la Euro 2019."Semifinala Euro U21 dintre Germania si Romania va fi condusa la centru de Orel Grinfeld, ajutat de Roy Hassan si Idan Yarkoni, toti din Israel. Al patrulea oficial este din Letonia, Andris Treimanis. Cei doi arbitri VAR sunt italienii Marco Guida si Michael Fabri.Orel Grinfeld are 37 de ani, este arbitru FIFA din 2012, iar in cupele europene a debutat cu sezonul 2015/16 al Europa League. Grinfeld a fost al patrulea oficial la succesul Romaniei U21 de la Euro cu Anglia si are amintiri cu Alex Cicaldau!Asta pentru ca a fost delegat la meciurile din grupa de calificare la Euro U19 editia 2016, grupa gazduita de Romania la Oradea. In lotul nostru s-a aflat si Cicaldau, integralist in cele doua partide conduse de Grinfeld, 2-0 cu Andorra (cand a eliminat portarul oaspete in minutul 7) si 1-3 cu Elvetia (cand a eliminat portarul nostru la 1-2) ", se arata intr-un mesaj al FRF Duelul dintre Romania si Germania, din semifinalele Campionatului European de tineret, se va disputa joi seara la Bologna.Partida va incepe la ora 19:00 si va fi transmisa in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.