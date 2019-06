Imagini din vestiarul echipei nationale: Iata discursul emotionant rostit de Ionut Radu in fata jucatorilor (Video)

Ziare.

Cu cateva minute inainte de start, Radu le-a cerut colegilor sa joace pentru intreaga tara si sa le arate englezilor ce inseamna sa fii roman."Sunteti pregatiti, da? Ganditi-va la tot ce ati trait pana acum, la tot ce ati trait in carierele voastre. In acest meci noi vom muri pe tere! Mie nu mi-este frica, pentru ca va am pe voi in fata mea si o tara intreaga in spatele meu. In spatele nostru.Trebuie sa intram pe teren si sa-i calcam pe cap! A venit momentul sa le aratam ce inseamna sa fim romani cu adevarat! Iesim pe teren si dam tot. Eu dau tot pentru voi, voi dati tot pentru mine! Avem o singura optiune pentru acest meci, sa fim castigatori! Ne-am nascut castigatori si vom fi castigatori!", a spus Radu.Amintim ca Romania a invins Anglia cu 4-2 , intr-un meci din grupa C a EURO U21, prin reusitele lui George Puscas, Ianis Hagi si Florinel Coman (2).In celalalt meci al zilei, Franta a invins Croatia cu 1-0.Dupa doua etape disputate, clasamentul din Grupa C arata astfel: 1. Romania 6 puncte, 2. Franta 6 puncte, 3. Anglia 0 puncte, 4. Croatia 0 puncte.In ultima runda, Romania va intalni Franta, luni de la ora 22:00, in direct pe Ziare.com.Pentru a fi matematic calificata in semifinale, Romania are nevoie de un egal in meciul cu Franta. Tricolorii se pot califica insa chiar si cu o infrangere, in functie de rezultatele din celelalte grupe.C.S.