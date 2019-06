Imagini impresionante de la Cesena: Iata atmosfera facuta de fanii romani in oras la EURO U21 (Video)

Ziare.

com

Aproximativ 10 mii de romani sunt asteptati la partida cu Franta, iar Cesena s-a transformat luni intr-un oras imbracat in galben.Fanii romani au plecat intr-un grup urias spre stadion si au incurajat echipa pe strazile din oras, dupa cum se observa si in imaginile de mai jos.Partida dintre Romania si Franta va incepe la ora 22:00 si va fi transmisa in direct de Ziare.com.C.S.