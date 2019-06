Inca o echipa mare din Europa pe urmele lui Ianis Hagi: Fiul "Regelui" e dorit de Bayern Munchen

Ziare.

com

Nemtii de la tz.de anunta ca Bayern Munchen a intrat pe "pista" Hagi si ca ar putea face o oferta pentru mijlocasul in varsta de 20 de ani.Sursa citata anunta ca directorul sportiv al bavarezilor, Hasan Salihamidzic, a urmarit mai multe partide de la Campionatul European de tineret in cautare de pusti talentati, iar Ianis a reusit sa ii atraga atentia.In plus, Bayern are un lot destul de "subtire" in momentul de fata, iar romanul ar reprezenta o solutie in plus pentru inlocuirea mijlocasilor ce au parasit formatia, Ribery, Robben si James Rodriguez.Problema nemtilor este ca si alte formatii cu nume se intereseaza de transferul sau, rivalii de la Borussia Dortmund fiind cei mai insistenti."Hagi vrea o schimbare, iar Bundesliga nu ii displace. Va reusi Borussia sa il transfere sau se va implica Bayern? Este un candidat potrivit, cel putin la nivel de lot, pentru a suplini plecarile lui Franck Ribery , Arjen Robben si, mai ales, James Rodriguez. Cu un lot de numai 21 de jucatori Bayern ar putea avea probleme la inceput de sezon, iar un fotbalist de perspectiva si-ar putea gasi locul in lotul campionilor", noteaza sursa citata. FC Sevilla, Ajax Amsterdam , Glatasaray sau Genk sunt alte echipe care il monitorizeaza atent pe Ianis si sunt gata sa faca oferte concrete.In plus, Gica Popescu l-ar fi propus pe Hagi junior la Barcelona , iar catalanii sunt interesati achizitionarea sa.M.D.