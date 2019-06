Incidente grave intre suporterii romani dupa calificarea in semifinalele EURO U21: Radoi anunta ca sotia unui fotbalist a fost batuta

Ziare.

Potrivit selectionerului Mirel Radoi , sotia fundasului dreapta Cristi Manea a fost batuta in tribune de alti fani romani."Aceasta performanta este umbrita de doi suporteri care au lovit-o pe sotia lui Cristi Manea", a spus Radoi la TVR 1.Conform jurnalistului Decebal Radulescu, incidentul a izbucnit dupa ce Manea a mers la finalul meciului pentru a-si saluta sotia."Imediat dupa joc, Manea s-a dus in tribune sa-si salute prietena. O fana i-a luat fata iubitei si i-a cerut sa faca o poza. Fotbalistul a bruscat-o violent. In acel moment, prietenul domnisoarei l-a imbrancit pe fostul jucator al CFR-ului. In ambuscada, iubita fotbalistului a primit un picior in plina figura.In aceste momente Manea, fundasul nationalei de tineret e in tribunele stadionului din Cesena. Isi apara iubita batuta de suporteri! In mod normal n-avea ce sa caute acolo. Din motive inca necunoscute, prietena lui a fost lovita in fata. Un suporter a fost arestat. Gica Hagi , care se afla in zona l-ar fi sfatuit insistent pe fotbalist sa nu se duca in tribune si sa mearga mai bine la vestiare", a scris Decebal Radulescu pe Facebook Conform Fanatik , fanii care au batut-o pe sotia lui Manea fac parte din gruparea "Uniti sub tricolor". Sursa citata scrie ca sotia fotbalistului a fost transportata la spital.Amintim ca Romania s-a calificat in semifinalele EURO U21 dupa ce a terminat la egalitate, scor 0-0, cu Franta si a castigat Grupa C. Totodata, baietii antrenati de Mirel Radoi si-au asigurat si calificarea la Jocurile Olimpice din 2020.Remiza era rezultatul care ajuta ambele echipe sa se califice in semifinale, iar partida de la Cesena a fost una destul de linistita, fara evenimente majore.Dupa acest rezultat, Romania a castigat Grupa C si va merge in semifinale alaturi de Franta.In celalalt meci al serii din Grupa Romaniei, Anglia si Croatia au terminat la egalitate, scor 3-3.In semifinale, Romania va intalni Germania joi, de la ora 19:00, iar Franta se va duela cu Spania.C.S.