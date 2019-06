Interes enorm pentru nationala de tineret: Record de audienta pentru TVR la meciul Romania - Franta

Ziare.

Potrivit celor de la Pagina de Media , intalnirea dintre Romania si Franta, ultimul meci din faza grupelor de la Campionatul European de tineret pentru "tricolorii" mici, a fost lider de audienta luni seara in Romania in intervalul orar 22:00 - 23:55.TVR si-a distrus practic adversarii, la partida uitandu-se, in medie, 2.578.000 de telespectatori, ratingul fiind 14,5%.In minutul de aur, la ora 22:48, peste 3 milioane de romani urmareau jocul nationalei de tineret.Comparativ, intalnirea dintre nationalele de seniori ale Romaniei si Suediei, din preliminariile Euro 2020, disputata in luna martie, a atras 2,4 milioane de telespectatori.Luni seara, TVR a fost lider de audienta pe toate cele trei segmente de public, avand cifre triple fata de concurenta reprezentata de ProTV.Romania s-a calificat in semifinalele EURO U21 dupa ce a terminat la egalitate, scor 0-0, cu Franta si a castigat Grupa C. Totodata, baietii antrenati de Mirel Radoi si-au asigurat si calificarea la Jocurile Olimpice din 2020.In semifinale, Romania va intalni Germania, joi, de la ora 19:00, iar Franta se va duela cu Spania trei ore mai tarziu.Meciul Romania - Germania va fi transmis in direct pe site-ul Ziare.com.