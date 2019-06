Ionut Radu, dupa calificarea Romaniei in semifinalele EURO U21: Le-am aratat oamenilor din intreaga lume ca Romania are o inima super mare!

Ziare.

com

El a afirmat ca era increzator inca de la inceput ca Romania va face o figura frumoasa la EURO U21, desi putin le dadeau sanse tricolorilor."Vreau sa le multumesc tuturo romanilor care ne-au sustinut. Am primit mesajel tuturor si au fost exceptionali. Nu sunt cuvinte sa descriu, vreau sa dau timpul in spate cand am spus dupa Tara Galilor ca venim sa ajungem cat mai sus posibil. A fost foarte bine. N-a fost niciun moment in care sa ma indoiesc, am venit aici increzatori.Am reusit ceva incredibil, ceva istoric. Le-am spus italienilor ca luam tara cu asalt la European, dar nu m-au crezut. Am lasat sa vorbeasca jocul. Le-am aratat tuturor oamenilor din lume ca Romania are o inima super mare!", a spus Ionut Radu la TVR 1.Amintim ca Romania s-a calificat in semifinalele EURO U21 dupa ce a terminat la egalitate, scor 0-0, cu Franta si a castigat Grupa C. Totodata, baietii antrenati de Mirel Radoi si-au asigurat si calificarea la Jocurile Olimpice din 2020.Remiza era rezultatul care ajuta ambele echipe sa se califice in semifinale, iar partida de la Cesena a fost una destul de linistita, fara evenimente majore.Dupa acest rezultat, Romania a castigat Grupa C si va merge in semifinale alaturi de Franta.In celalalt meci al serii din Grupa Romaniei, Anglia si Croatia au terminat la egalitate, scor 3-3.In semifinale, Romania va intalni Germania joi, de la ora 19:00, iar Franta se va duela cu Spania.C.S.