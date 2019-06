Italienii, furiosi dupa remiza dintre Romania si Franta: Si noi faceam blat, dar macar o faceam mai bine!

Ziare.

com

Italienii sustin ca meciul dintre Romania si Franta a avut un deznodamant asteptat, concluzia lor fiind una singura: Am privit un "biscotto", echivalentul blatului romanesc."De pe stadionul Dino Manuzzi din Cesena vine un miros de 'biscotto'. Meciul in sine ne face sa credem ca am vazut doua echipe care au jucat sa evite accidentarile. Totul a fost impotriva Italiei. Iar reactiile fanilor italieni sunt de furie, dar si de resemnare", a scris Gazzetta dello Sport.Apoi, publicatia italiana a publicat zeci de mesaje ale fanilor care acuzau Romania si Franta de blat.Italienii sunt insa cei care in fotbal au promovat intens meciurile cu rezultat anticipat cand ambele echipe au acelasi interes, astfel ca au existat si fani care au facut autoironii."Si noi am fi facut blat, dar macar o faceam mai bine", a scris un fan italian.Amintim ca Romania s-a calificat in semifinalele EURO U21 dupa ce a terminat la egalitate, scor 0-0, cu Franta si a castigat Grupa C. Totodata, baietii antrenati de Mirel Radoi si-au asigurat si calificarea la Jocurile Olimpice din 2020.Remiza era rezultatul care ajuta ambele echipe sa se califice in semifinale, iar partida de la Cesena a fost una destul de linistita, fara evenimente majore.Dupa acest rezultat, Romania a castigat Grupa C si va merge in semifinale alaturi de Franta.In celalalt meci al serii din Grupa Romaniei, Anglia si Croatia au terminat la egalitate, scor 3-3.In semifinale, Romania va intalni Germania joi, de la ora 19:00, iar Franta se va duela cu Spania.C.S.