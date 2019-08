Jucatorii convocati pentru meciul de debut al nationalei de tineret a Romaniei in preliminarii EURO 2021

Ziare.

com

Pentru campania care va demara in aceasta toamna sunt eligibili jucatorii nascuti incepand cu 1 ianuarie 1998, anunta site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal Lista jucatorilor din strainatate convocati pentru meciul cu Danemarca:Andrei Ratiu (Villarreal/Spania)Vlad Dragomir (Perugia/Italia)Mihai Dobre (Bournemouth/Anglia)Adrian Petre (Esbjerg fB/Danemarca)Alexandru Pascanu (Leicester/Anglia)Denis Dragus (Standard/Belgia)Tudor Baluta (Brighton/Anglia)Tricolorii Under 21 se vor reuni duminica, 1 septembrie, la Centrul National de Fotbal de la Buftea, unde se vor pregati timp de o saptamana, pana pe 8 septembrie, cand e programata plecarea la Aalborg.Meciul cu Danemarca e programat pe 10 septembrie, de la ora locala 18:30 (19:30, ora Romaniei).Campania care va incepe in luna septembrie a acestui an se va incheia in octombrie 2020, pe teren propriu, contra Maltei.Incepand cu EURO 2021, la turneul final vor participa 16 echipe. Pe langa cele doua formatii gazda, Ungaria si Slovenia, se vor califica direct cele 9 castigatoare ale grupelor si cel mai bun loc doi. Celelalte 8 formatii clasate pe locul secund vor disputa intre ele un baraj in dubla mansa pentru celelalte 4 locuri disponibile.