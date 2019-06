LIVE EURO U21: Romania - Croatia 2-1

Ziare.

com

"Tricolorii" mici infrunta reprezentativa Croatiei, probabil cel mai accesibil adversar din Grupa C.Min.33 Galben si pentru Pascanu.Min.31 Cartonas galben pentru Man.Min.26 Ivan are o sansa mare, insa se opreste inexplicabil in zona careului advers si intoarce balonul.Min.24 Sprint bun al lui Ianis, care rateaza insa driblingul in careul croat si pierde balonul.Min.22 Cartonas galben pentru Jakolis.Min.20 Ne precipitam in aparare, insa Radu ne salveaza scotand in corner sutul lui Vlasic!Min.18Min.14Min.13 Brekalo, accidentat, paraseste terenul. In locul sau va intra Bradaric.Min.11Min.10Min.9 "Centralul" merge sa vada reluarea fazei.Min.8 Solicitam penalti la un balon ce loveste in mana un adversar in careul croat. Asteptam analiza video.Min.3 Ce ocazie! Puscas tasneste excelent, preia si suteaza din unghi, insa portarul croat retine in doi timpi cu multa sansa!Min.1 Fluier de start pe stadionul din Serravalle! In jur de 5.000 de romani ar fi in tribune.19:30 - Suntem la cateva momente de fluierul de start.19:27 - Atmosfera de mare meci, cu multi romani in tribune. Imnul nostru national a fost primit cu urale!INFO: Meciurile de la Euro 2019 beneficiaza de arbitraj video.Radu-cpt. - Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan - Baluta, Cicaldau - Man, Hagi, Ivan - Puscas.Selectioner: Mirel Radoi Rezerve: Cabuz, Vlad - Boboc, Coman, Petre, Grigore, Dragomir, Ghita, Nedelcu, Rus, Ciobanu, OlaruPosavec - Uremovic, Katic, Benkovic, Sosa - Vlasic, Sunjic, Moro - Halilovic, Jakolis, BrekaloSelectioner: Nenad GracanRezerve: Grbic, Semper, Majer, Bistrovic, Kalaica, Borevkovic, Basic, Muric, Kulenovic, Ivanusec, Bradaric, Cabraja