LIVE EURO U21: Romania - Franta 0-0

Apasati tasta Refresh / pull down (app Ziare.com) pentru actualizarea comentariului

49 - Minge lunga in careu catre Puscas, dar de la margine se ridica fanionul pentru o pozitie de ofsaid la limita.
44 - Puscas lupta admirabil in ofensiva, e doborat, dar arbitrul nu acorda fault.
40 - Franta urca in atac dupa multe minute, insa defensiva noastra sta bine si recuperam.
36 - Momente bune de joc pentru Romania, care domina de mai bine de 20 de minute.
32 - Atac bun pentru echipa noastra, Coman il gaseste pe Puscas in careu, acesta trage periculos, dar de la margine se ridica fanionul corect pentru ofsaid.
28 - Contraatac bun pentru echipa noastra, dar Olaru trage slab din marginea careului in loc sa paseze!
27 - Ianis Hagi suteaza din unghi din lovitura libera, mingea trece paralel cu poarta!
22 - Cristi Manea patrunde frumos in careu, trage cu piciorul stang, dar mingea e blocata de defensiva adversa.
18 - Cicaldau cere penalti, dar jocul continua! Fotbalistul nostru e impins clar in careu, dar arbitrul refuza sa vada reluarea!
16 - Ce ocazie!!! Ianis bate bine un corner, portarul francezilor boxeaza, iar Nedelcu reia cu capul putin pe langa din 17 metri!
14 - Adrian Rus vede un cartonas galben pentru un fault dur.
12 - Corner pentru Romania, executa Ianis, insa francezii resping fara emotii de la prima bara.
11 - O prima actiune de atac a Romaniei, Coman accelereaza excelent, dar e deposedat in momentul sutului!
6 - Al treilea corner pentru francezi, Cicaldau se apara bine si respinge cu capul. Franta incepe tare acest meci.
5 - Francezii au un nou corner, Rus respinge direct intr-un nou corner.
3 - Un prim corner pentru francezi, mingea este respinsa de defensiva noastra.

Romania:
1. Radu (c) - 6. Manea, 5. Nedelcearu, 18. Rus, 2. Boboc - 16. Nedelcu, 17. Cicaldau - 22. Olaru, 10. Hagi, 7. Coman - 9. Puscas.
Rezerve: 12. Cabuz, 23. Vlad - 3. Stefan, 4. Pascanu, 8. Man, 11. Petre, 13. Grigore, 14. Dragomir, 15. Ghita, 19. Ivan, 20. Ciobanu, 21. Baluta

Franta:
23. Bernardorni - 2. Amian, 4. Konate, 5. Upamecano, 15. Sarr - 21. Ntcham, 6. Tousart-cpt, 10. Guendouzi, 20. Thouram - 11. Mateta, 12. Ikone.
Rezerve: 1. Larsonneur, 16. Prevot - 3. Ballo-Toure, 7. Del Castillo, 8. Aouar, 9. Dembele, 13. Dagba, 17. Niakhate, 18. Sissoko, 19. Caci, 22. Reine-Adelaide

Scenarii de calificare pentru Romania:
1. Daca va castiga sau va face egal cu Franta, va ajunge in semifinale de pe primul loc.
2. Daca va pierde la cel mult doua goluri diferenta, va ajunge in semifinale de pe locul doi si va intalni Spania.
Daca va castiga cu Franta, atunci adversara din semifinale va fi Spania. In cazul unui egal cu Franta, adversara va fi Germania.
In cazul in care va pierde de la trei goluri in sus diferenta, atunci Romania va rata calificarea in semifinale.

Meciul este televizat de TVR.