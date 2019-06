LIVE EURO U21: Romania - Germania 2-2

Ziare.

*Apasati tasta Refreh / pull down (app Ziare.com) pentru actualizarea comentariului69 - Schimbare Romania: Ciobanu intra in locul lui Cicaldau.66 - Nemtii sunt din nou in atac, dar sutul lui Neuhaus din marginea careului se duce putin pe langa poarta.61 - Atac periculos al nemtilor, dar Man il blocheaza pe Waldschmidt in momentul sutului.58 - Corner pentru nemti, Nedelcearu se apara insa bine si respinge.57 - Germania domina copios in repriza a doua, se joaca doar in jumatatea noastra.55 - Schimbare Romania: Coman intra in locul lui Ivan.53 - Ce ocazie!!! Nemtii ajung periculos in careul nostru, dar Radu intervine salvator in fata lui Waldschmidt! Portarul nostru se resimte si primeste ingrijiri medicale!50 - Penalti pentru Germania! Ianis Hagi isi trage un adversar de tricou si arbitrul acorda penalti! El vede si cartonasul galben.48 - Nedelcearu trimite inalt cu capul, mingea ajunge in bratele portarului.47 - Cartonas galben pentru Tah.45-4 - Ce ocazie!!! Stefan centreaza excelent din stanga, Puscas reia foarte bine, dar portarul nemtilor scoate miraculos de langa bara!!! Cat de aproape am fost de gol!!!45+2 - Cicaldau suteaza de la 25 de metri, dar mingea se duce peste poarta.45 - 6 minute de prelungire pentru prima repriza!45 - Radu prinde fara emotii un stu trimis de Amiri din marginea careului.43 - Acuratetea paselor este de 83% pana in acest moment pentru echipa noastra.39 - Ianis Hagi bate bine o lovitura de la colt, insa mingea e respinsa din fata lui Pascanu.36 - Andrei Ivan vede cartonasul galben.34 - Baluta pierde din nou o minge la centrul terenului, ca la gol, dar Cicaldau intervine salvator intr-un moment in care nemtii puteau inscrie din nou.34 - Posesia este de 64% pentru echipa noastra pana in momentul de fata!33 - Stefan patrunde in forta in banda stanga, centreaza puternic, dar portarul nemtilor retine in doi timpi!30 - Ce ocazie!!! Baluta trimite un sut bomba de la 30 de metri, mingea e respinsa in fata pana la Puscas, insa acesta trimite din unghi in portar!!!29 - Romania ramane in atac, Ianis primeste bine in careu, dar centrarea lui e blocata!24 - Ce ocazie!!! Dintr-un ricoseu mingea ajunge in careu la Puscas, care suteaza pe jos in bara! Baietii nostri cer penalti dupa o intrare dura asupra lui Ianis, asteptam decizia VAR!21 - Man recupereaza la marginea careului, insa este blocat in momentul sutului!19 - Prima ocazie de gol! Oztunali trage cu piciorul stang pe jos la coltul stang, Radu retine cu ceva emotii!14 - Posesia pana acum este de 59% pentru echipa noastra!13 - Lovitura libera buna pentru echipa noastra, 30 de metri lateral stanga. Ianis Hagi executa, mingea e respinsa de nemti fara probleme.12 - Ianis Hagi executa o lovitura de la colt, mingea reluata de Ivan cu capul, dar ajunge doar in blocaj si e degajata!8 - Actiune buna de atac a nemtilor, Baluta blocheaza din fata portii un sut foarte periculos trimis din 12 metri!6 - Manea centreaza din partea dreapta spre Cicaldau, portarul nemtilor iese si retine cu siguranta.5 - Avem posesia in primele 5 minute. Dominam si pe teren, dar si in tribune.4 - Baluta vrea din nou sa verticalizeze, dar pasa spre Ivan e imprecisa si iese in aut.2 - Baluta incearca o minge in adancime spre Puscas, defensiva nemtilor respinge de la 30 de metri.18:56 - Sunt peste 15 mii de romani in tribune. 15 mii de romani vibreaza pe imnul national! Imagini impresionante la Bologna.18:56 - Cele doua echipe au intrat pe teren. Se intoneaza cele doua imnuri.1. Radu (c) - 6. Manea, 5. Nedelcearu, 4. Pascanu, 3. Stefan - 21. Baluta, 17. Cicaldau - 8. Man, 10. Hagi, 19. Ivan - 9. Puscas.Rezerve: 12. Cabuz, 23. Vlad - 2. Boboc, 7. Coman, 11. Petre, 13. Grigore, 14. Dragomir, 15. Ghita, 16. Nedelcu, 18. Rus, 20. Ciobanu, 22. Olaru1. Nubel - 3. Klostermann, 4. Tah (c), 5. Baumgartl, 14. Mittelstadt - 6. M. Eggestein - 19. Neuhaus, 8. Dahoud, 7. Oztunali - 10. Waldschmidt, 18. Amiri.Rezerve: 12. Muller, 23. Schubert - 9. L. Nmecha, 11. Richter, 13. J. Eggestein, 15. Anton, 16. Serdar, 17. Uduokhai, 20. Koch, 21. Maier, 22. LowenRomania a ajuns in semifinale dupa ce a castigat o grupa din care mai faceau parte Franta, Anglia si Croatia.In schimb, Germania a castigat o grupa ce le-a mai avut pe Austria, Danemarca si Serbia.Germania este campioana en-titre si e considerata favorita la castigarea EURO U21.Partida este televizata de TVR 1.La casele de pariuri, nemtii au cota 1.59 pentru a invinge, egalul are cota 4.60, iar victoria tricolorilor este 6.40.Intra aici pentru a vedea ponturi fotbal cu rezultate excelente