LIVE Preliminarii EURO U21: Romania - Finlanda. Echipele de start

Ziare.

com

*Apasati tasta Refresh / pull down (app Ziare.com) pentru actualizarea comentariuluiInfo: Meciul incepe la ora 20:001. Vlad - 18. Ratiu, 4. Pascanu-cpt, 15. Chindris, 2. Boboc - 20. Ciobanu, 14. Oaida, 10. Morutan - 8. Man, 9. Ganea, 7. Mihaila. Selectioner: Mirel RadoiRezerve: 12. Aioani - 5. Itu, 6. Grigore, 11. Petre, 13. Ciobotariu, 16. Merloi, 17. Olaru, 19. Vladoiu, 22. Moldoveanu1. Jaaskelainen - 2. Halme, 4. Pikkarainen, 3. Sundman - 14. Virtanen, 16. Lingman, 6. Kairinen, 11. Valakari, 18. Assehnoun - 7. Soisalo, 9. Kaliman. Selectioner: Juha MalinenRezerve: 12. Keto, 5. Hyvarinen, 8. Oksanen, 10. Ylatupa, 13. Vertainen, 15. Hakkinen, 17. Mainepaa, 19. Banza, 20. Kouassivi-BenissanInaintea acestui meci, Romania ocupa locul 3 in clasament, cu 6 puncte, in timp ce Finlanda este pe 2, cu 7 puncte. Nordicii au un meci mai mult disputat.Meciul este televizat de Pro TV.Romania va disputa urmatorul meci din preliminarii pe 19 noiembrie, in deplasare in Irlanda de Nord.