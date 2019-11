LIVE Preliminarii pentru Campionatul European de tineret din 2021: Irlanda de Nord - Romania

Ziare.

Desfasurarea intalnirii:*apasati tasta refresh (F5)/pull down in app. Ziare.com pentru actualizarea paginii*incepe la ora 19:30Partida se joaca pe stadionul The Showgrounds (Ballymena) si e televizata de ProX.Inaintea acestui meci, Romania ocupa locul doi in clasamentul Grupei 8, cu 9 puncte, in timp ce Irlanda de Nord se afla pe pozitia a 5-a, cu doar doua puncte.1. Gartside - 11. Gordon, 5. Marron, 2. Toal-cpt, 4. Balmer, 3. Burns - 18. Mccann, 6. Dunwoody, 7. Mccalmont, 8. Boyd Munce - 9. Parkhouse.1. Hughes - 10. Galbraith, 13. Scott, 14. Thompson, 16. Palmer, 17. Gallagher, 19. O'Neill, 20. Robinson.Ian Baraclough.1.Vlad - 19. Vladoiu, 4. Pascanu-cpt, 15. Chindris, 6. Grigore - 14. Oaida, 21. Marin, 10. Morutan - 8. Man, 11. Petre, 7. Mihaila.12. Aioani- 3. Sut, 5. Itu, 9. Ganea, 13. Ciobotariu, 16. Merloi, 17. Olaru, 18. Ratiu, 20. Ciobanu.Mirel Radoi.Kai Steen (Norvegia).