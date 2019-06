Lovitura financiara pentru Dinamo dupa transferul unui jucator din nationala de tineret a Romaniei

Ziare.

Jucator important al nationalei de tineret a Romaniei, Nedelcearu evolueaza la prim-divizionara rusa FC Ufa, iar evolutiile foarte bune de la Euro 2019 l-au adus in atentia Romei.Potrivit jurnalistilor peninsulari, gruparea din capitala Italiei este gata sa ofere pana la patru milioane de euro pentru transferul jucatorului.In cazul in care mutarea se va realiza, de castigat vor avea si cei de la Dinamo.Nedelcearu a fost cumparat de Ufa in iarna anului trecut pentru 600 de mii de euro, insa dinamovistii au pastrat 15% din drepturile lui federative.Astfel, daca rusii il vor vinde cu 4 milioane la Roma, alte 600 de mii de euro vor intra in conturile echipei lui Ionut Negoita.Cum clubul se confrunta cu probleme financiare destul de mari, banii din transferul lui Nedelcearu ar reprezenta o adevarata gura de oxigen.M.D.