Mesaj dur al lui Mirel Radoi catre fostul sau patron Gigi Becali: "Aici nu sunam si facem o schimbare!"

Imediat dupa succesul Romaniei cu Anglia, scor 4-2, in meciul trecut, Becali l-a mustrat public pe Radoi ca nu il joaca mai mult pe Florinel Coman, omul care a marcat de doua ori cu Anglia."Nu te mai juca cu baiatul asta, ca pe noi Coman ne-a calificat la turneul final. Fii drept, Mirele. I-a aratat Dumnezeu, cum sa nu joci cu Florinel Coman? Pai e cel mai bun jucator al nostru", au fost vorbele de atunci ale patronului ros-albastrilor.O declaratie care l-a scos din sarite pe Radoi, care duminica l-a avut alaturi de el in fata presei chiar pe Florinel Coman."Ce nu as vrea sa se intample si am vazut ca s-a intamplat zilele astea e ca cineva sa incerce sa profite de aceasta emulatie din jurul baietilor. Deja vad ca fiecare a inceput sa-si aroge tot felul de merite. Din punctul meu de vedere, nu e normal si asta ma deranjeaza. M-as referi chiar la nasul meu (n.r.: Gigi Becali , patronul FCSB ), pentru ca el trebuie sa inteleaga ca lucrurile aici sunt foarte clare: cine se antreneaza si noi credem ca poate ajuta echipa de la inceput sau pe parcursul meciului, o face. Aici nu e ce vedem la televizor. Sunam si facem o schimbare", a tinut sa puncteze Radoi, fost antrenor la FCSB, dat afara cu scandal de Becali, dupa multe implicari la echipa si in primul 11.Romania are de jucat luni cu Franta un meci decisiv, care ne poate duce, in cazul unei remize, in semifinalele EURO, chiar de pe primul loc si implicit si la JO 2020 de la Tokyo.Partida va fi LIVE de la ora 22 pe Ziare.com si televizata pe TVR 1.Turneul final al Europenelor este al doilea la care Romania participa, primul dupa 21 de ani de pauza.D.A.